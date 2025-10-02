ВМО объявила победителей конкурса календаря на 2026 год

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) объявила победителей конкурса фотографий для календаря 2026 года, в котором представлены впечатляющие снимки климатических явлений со всего мира.

Финальный отбор, включающий 13 победителей и 13 почетных упоминаний, был осуществлен жюри ВМО, состоящим из специалистов в области коммуникаций, фотографов и ученых. Критериями оценки стали фотографическое качество, географическое разнообразие, инклюзивность, метеорологическая значимость и активность в социальных сетях.

Работы-победители будут представлены на платформах ВМО в социальных сетях (Facebook, X, LinkedIn и YouTube) и включены в альбом победителей на фотохостинге Flickr.

Day.Az представляет фотографии.