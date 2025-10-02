https://news.day.az/officialchronicle/1785100.html Президент Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с премьер-министром Нидерландов - ФОТО 2 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с премьер-министром Королевства Нидерландов Диком Схофом, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
