Президент Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с премьер-министром Нидерландов

2 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с премьер-министром Королевства Нидерландов Диком Схофом, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

