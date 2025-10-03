Изменится ли цена на воду в Азербайджане?

В Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана изучили опыт Турции и европейских стран в вопросе тарифов на воду. Одним из широко применяемых там механизмов является система дифференцированных тарифов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на панельной дискуссии в рамках II Национального форума по конкуренции в Баку заявил советник председателя ADSEA Асад Ширинов.

По его словам, данный вопрос также отражен в "Национальной водной стратегии по эффективному использованию воды". В документе обозначена цель: "Сейчас проводится анализ этой темы. После его завершения мы представим соответствующее предложение в Тарифный совет".

Ширинов отметил, что дифференцированный тариф в первую очередь направлен на защиту малообеспеченных слоев населения:

"Для них применяются более льготные цены. На следующем этапе для тех, кто потребляет больше воды, тарифы устанавливаются выше, чтобы стимулировать экономию. Кроме того, существуют коммерческие субъекты, которые зарабатывают на использовании воды. Для них также определяются отдельные, отличные тарифы. Работа над этим продолжается, официальное предложение пока не представлено".

Он подчеркнул, что при упоминании дифференцированного тарифа люди обычно думают о росте цен:

"Однако цель дифференцированного тарифа - защитить малообеспеченное население, предоставить им льготные цены, а для коммерческих объектов и крупных потребителей установить тарифы на более справедливом уровне".