СГБ Азербайджана задержала 4 человек по обвинению в госизмене

- один из них военнослужащий

В Азербайджане четверо человек, в том числе военнослужащий, обвиняются в государственной измене.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, материалы по уголовному делу, по которому завершено предварительное расследование в Службе государственной безопасности (СГБ), поступили в Бакинский военный суд.

По имеющейся информации, эти лица были задержаны некоторое время назад.

Сообщается, что Илькин Ганбаров и Вусал Агаев обвиняются в государственной измене в форме шпионажа за оказание помощи представителям иностранной спецслужбы. В результате проведенных СГБ мероприятий они были задержаны и привлечены к следствию. Среди них Вусал Агаев является военнослужащим.

В ходе продолжающихся мероприятий СГБ был также задержан Турал Алиев на территории Иордании, а Мамед Шарифов - на территории Турецкой Республики, после чего они были доставлены в Азербайджанскую Республику.

Обвиняемым предъявлено обвинение по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (государственная измена).

Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 20 лет или, в зависимости от обстоятельств дела, пожизненное заключение.