SOCAR MGO приняла участие в церемонии вручения награды IPLOCA Quality Award

Член-корреспондент Международной ассоциации подрядчиков по строительству трубопроводов и оффшорным технологиям (IPLOCA), дочерняя компания SOCAR - SOCAR Midstream Gas Operations (SOCAR MGO) была представлена ​​на церемонии вручения премии "IPLOCA Quality Award", организованной в рамках 57-й ежегодной конвенции IPLOCA в Измире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, исполнительный директор "SOCAR MGO" Полад Рустамов, присутствовавший на церемонии, вручил награду "IPLOCA Quality Award".

Следует отметить, что с 2024 года SOCAR MGO получила возможность вручения этой престижной награды в качестве спонсора. Премия "IPLOCA Quality Award" вручается за выдающиеся достижения в области проектирования проектов, выбора материалов и повышения качества реализации в трубопроводной отрасли.

В этом году победителем премии "IPLOCA Quality Award" стала компания "Consolidated Contractors Company" (CCC). Другие претенденты, компании Bonatti и SICIM, были отмечены статусом "Runners-up".

IPLOCA, международная некоммерческая организация, объединяет ведущие мировые подрядные "onshore" и "offshore" компании, а также их основных субподрядчиков для обмена опытом, продвижения инноваций и поддержки внедрения высочайших стандартов в области охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды и качества.

Компания SOCAR Midstream Gas Operations гордится своим вкладом в развитие сотрудничества и инноваций в международной нефтегазовой отрасли. Спонсорство премии Quality Award в очередной раз демонстрирует приверженность SOCAR продвижению стандартов качества и передовой практики в трубопроводной отрасли.