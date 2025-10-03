Может ли поручитель по кредиту столкнуться с запретом на выезд?

При получении кредита на крупную сумму банки требуют предоставление поручителя. Если заемщик не выплачивает долг, поручитель также подвергается давлению со стороны банка.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", вопрос о возможности наложения запрета на выезд из страны для лиц, выступивших поручителем по кредитному договору, вновь стал актуальным.

Можно ли наложить запрет на выезд из страны для лица, ставшего поручителем по кредиту?

Экономист-эксперт Экрэм Гасанoв отметил, что как заемщик, так и поручитель обязаны выплачивать долг только на основании решения суда. Если у поручителя или заемщика есть возможность погасить долг, но они сознательно этого не делают, тогда может быть наложен запрет на выезд из страны.

Эксперт подчеркнул, что запрет на выезд может быть применен только в случае неоплаты долга без уважительных причин. Если у гражданина нет средств, это считается уважительной причиной.

Отметим, что обязательства поручителя и заемщика по кредитному договору одинаковы.

Более подробный материал можно посмотреть в видеоматериале: