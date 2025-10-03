Хроника Победы: Суговушан - наш!

Первые дни октября ознаменовались дальнейшим расширением контрнаступательной операции ВС Азербайджана и первыми серьезными победами. 3 октября азербайджанская армия освободила от армянской оккупации крупный поселок городского типа Суговушан. Освобождение стратегически важного населенного пункта позволило положить конец водному террору, которому в период оккупации армянские оккупанты подвергали азербайджанские районы.

Но обо всем по порядку.

По сообщению министерства обороны Азербайджанской Республики, в ночь на 3 октября была пресечена боевая активность противника на различных направлениях фронта, ему был нанесен сокрушительный удар. По всему фронту продолжаются ожесточенные бои. В течение ночи вооруженные силы Армении подвергли интенсивному артиллерийскому обстрелу город Тертер, села района Шахлабад, Газьян, Гапанлы, Гайнаг, Аскипара, Гусанли, села Аяг Гарвенд, Имамгулубейли, Гарадаглы, Тезекенд, Муганлы, Гиямеддинли, Ранджбарлар, Гузанлы и Алибейли Агдамского района и село Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

Были освобождены села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. В ходе утренних боев подразделения ВС Азербайджана нанесли сокрушительные удары по боевой технике ВС Армении. Был захвачен очередной важный опорный пункт противника на северном направлении. В ходе войсковой операции контрнаступления весь личный состав подразделения в освобожденном опорном пункте был ликвидирован.

В ходе боев в Мадагиз-Агдеринском направлении было уничтожено 4 танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении и 3 танка захвачены в качестве трофеев. В результате артиллерийских ударов наших войск по 5-му горнострелковому полку вооруженных сил Армении, дислоцированному в Агдеринском направлении, были уничтожены 4 единицы автомобильной техники полка, среди военнослужащих имеются многочисленные потери убитыми и ранеными. Личный состав нескольких подразделений 5-го горнострелкового полка, оставив боевые позиции, бежал.

Главный сюрприз ждал противник ближе к вечеру, когда был освобожден поселок Мадагиз, переименованный в тот же день в Суговушан.

"Сегодня Азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагизе. Мадагиз наш. Карабах - это Азербайджан!" написал на своей официальной странице в Твиттере Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вечером 3 октября после освобождения 1-м Армейским корпусом из под оккупации, распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, селу было возвращено его историческое название - Суговушан. "С 3 октября 2020 года восстанавливаю историческое название Мадагиза. Отныне оно будет называться Суговушан. Карабах - это Азербайджан!" - написал в Твиттере глава государства.

В тот же день над Суговушаном уже был поднят азербайджанский триколор. Вот как это было:

Новость об освобождении Суговушана была встречена с большой радостью по всей стране. Это была первая крупная победа, и азербайджанский народ встретил ее ликованием:

Министерство обороны Азербайджана опубликовало первые кадры территорий, освобожденных 3 октября от армянской оккупации. А в сети появилось видео армянских военнослужащих, уничтоженных в ходе боев. Сообщается, что среди погибших армянских военнослужащих есть и старший лейтенант армянской армии.

Освобождение Суговушана стало важной вехой в победоносном продвижении Вооруженных сил Азербайджана к полному разгрому врага. Потеря этого населенного пункта деморализовала противника и усилило центробежные силы в армянской армии. Освобождение Суговушана открыло путь на Агдере, перекрыло единственный путь снабжения этого города. Перекрытие основной артерии открыло перспективы для дальнейшего успешного развития контрнаступательной операции, продвижения вперед на агдеринском направлении. Суговушан имеет очень выгодное расположение. Он находится на высоте и позволяет контролировать обширную территорию. Корме того, взятие этого населенного пункта повысило возможности разведки артиллерийских точек противника, которые вели огонь по городу Тертер и прилегающим селам.

В течении всего дня 3 октября войска Азербайджанской армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника. В ходе боевых действий было уничтожено значительное количество живой силы, боевой и другой техники, а также вооружения противника. Таким образом, с начала боевых действий Армения уже потеряла в целом до 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 38 средств ПВО, 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 7 складов боеприпасов, более 130 единиц автомобильной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.

Теряющий людей и технику растерянный и испуганный враг, оказавшись в критическом положении, решил прибегнуть к террору против мирного населения Азербайджана. 3 октября около 19:00 с различных направлений был подвергнут ракетному обстрелу город Бейлаган. По сообщению Генпрокуратуры, при обстреле погибли двое, ранение получили двое жителей города. Одновременно в результате артиллерийского обстрела из тяжелых орудий захватчиками густонаселенных территорий Азербайджана и падения снаряда в селе Азад Гарагоюнлу Тертерского района в 21:00 были ранены двое жителей села.

Так враг рассчитывая напугать Баку и внести панику в азербайджанское общество.