В Баку состоится Фестиваль космических фильмов в рамках Всемирной недели космоса

С 4 по 10 октября в кинотеатрах CineMastercard в ТЦ Dəniz Mall и Gənclik Mall пройдёт Фестиваль космических фильмов, организованный Космической академией, действующей при агентстве Azərkosmos, при поддержке бразильской компании IDEIA Space. Фестиваль проводится в рамках Всемирной недели космоса и подарит незабываемые впечатления всем, кто интересуется темой Вселенной и космических исследований.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе CineMastercard.

В течение недели на экранах CineMastercard зрителям будут представлены культовые и любимые фильмы о космосе.

Программа фестиваля:

4 октября - "Гравитация" (Gravity) - на русском и английском языках

5 октября - "Микки 17" (Mickey 17) - на русском и английском языках

6 октября - "Блуждающая Земля 2" (The Wandering Earth 2) - на русском и английском языках

6 октября - "Покажи мне Луну" (Fly Me to the Moon) - на английском языке

7 октября - "Дюна" (Dune: Part One) - на русском и английском языках

8 октября - "Дюна 2" (Dune: Part Two) - на русском и английском языках

9 октября - "Начало" (Inception) - на русском и английском языках

10 октября - "Интерстеллар" (Interstellar) - на русском и английском языках

Продажа билетов уже началась! Не упустите возможность отправиться в кинематографическое путешествие по загадочному космосу в кинотеатрах CineMastercard Deniz Mall и CineMastercard Gənclik Mall. Откройте для себя чудеса Вселенной на большом экране!