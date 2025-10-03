Разгадана тайна «солнечного дождя»

Солнечный дождь - это явление, когда во время вспышек в короне Солнца появляются плотные и холодные капли плазмы, которые падают обратно на поверхность звезды. По сути, это "дождь из огня": разогретая до миллионов градусов плазма сначала поднимается в верхние слои короны, быстро остывает, уплотняется и под действием гравитации возвращается вниз.

Как передает Day.Az, исследование данного явления опубликовано в The Astrophysical Journal.

Долгое время оставалось непонятным, почему этот процесс происходит так быстро - всего за несколько минут. Ученые из Гавайского университета показали, что решающую роль играет состав солнечной атмосферы. Концентрации элементов, например железа, не постоянны, а могут быстро меняться во время вспышки. Эти колебания ускоряют охлаждение плазмы и превращение ее в более плотные сгустки, похожие на "капли".

Таким образом, солнечный дождь - это результат сочетания трех факторов: мощного нагрева при вспышке, резкого изменения состава плазмы и быстрого охлаждения. Именно эта цепочка объясняет, почему "капли" появляются практически мгновенно.

Авторы работы подчеркивают, что разгадка солнечного дождя помогает лучше понять, как ведет себя корона Солнца

- ее температура, плотность и химический состав. Эти знания важны и для практики: процессы в короне связаны с солнечными бурями, которые могут влиять на работу спутников, связи и энергосетей на Земле.