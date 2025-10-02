Индия и Китай возобновляют авиасообщение

Индия и Китай спустя пять лет возобновляют взаимные авиарейсы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Индии.

Крупнейшая авиакомпания Индии "IndiGo" с 26 октября вновь начнёт выполнять рейсы в Китай.

Отметим, в 2020 году после приграничных столкновений между двумя странами взаимные авиарейсы были приостановлены.

В последнее время наблюдаются шаги по нормализации отношений между Пекином и Нью-Дели.

В прошлом месяце премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за семь лет посетил Китай.