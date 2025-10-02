https://news.day.az/tourism/1785128.html Индия и Китай возобновляют авиасообщение Индия и Китай спустя пять лет возобновляют взаимные авиарейсы. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Индии. Крупнейшая авиакомпания Индии "IndiGo" с 26 октября вновь начнёт выполнять рейсы в Китай.
Индия и Китай возобновляют авиасообщение
Индия и Китай спустя пять лет возобновляют взаимные авиарейсы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Индии.
Крупнейшая авиакомпания Индии "IndiGo" с 26 октября вновь начнёт выполнять рейсы в Китай.
Отметим, в 2020 году после приграничных столкновений между двумя странами взаимные авиарейсы были приостановлены.
В последнее время наблюдаются шаги по нормализации отношений между Пекином и Нью-Дели.
В прошлом месяце премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за семь лет посетил Китай.
