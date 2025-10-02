https://news.day.az/society/1785167.html В этих частях Хатаинского района не будет газа 3 октября 2025 года с 10:00 и до завершения работ будет приостановлена подача газа на магистральном газопроводе по улице Джаваншира в Хатаинском районе в связи с установкой задвижки на газопроводе Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азеригаз".
3 октября 2025 года с 10:00 и до завершения работ будет приостановлена подача газа на магистральном газопроводе по улице Джаваншира в Хатаинском районе в связи с установкой задвижки на газопроводе
Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азеригаз".
Согласно информации, в этот период перебои с газоснабжением возникнут на улицах Джаваншира, Садыгджана, 8 Ноября, Зых йолу, Абилова и Комбинат того же района.
