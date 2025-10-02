В этих частях Хатаинского района не будет газа

3 октября 2025 года с 10:00 и до завершения работ будет приостановлена подача газа на магистральном газопроводе по улице Джаваншира в Хатаинском районе в связи с установкой задвижки на газопроводе

Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азеригаз".

Согласно информации, в этот период перебои с газоснабжением возникнут на улицах Джаваншира, Садыгджана, 8 Ноября, Зых йолу, Абилова и Комбинат того же района.