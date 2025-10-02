Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянская сторона в лице деятелей, называющих себя правозащитниками, не теряет надежд натравить на Баку международные судебные инстанции. Несмотря на то, что в тексте согласованного мирного договора содержится пункт об отказе от исков в международных судах, эта прослойка продолжает работать против интересов армянской государственности.

В среду в Ереване состоялся круглый стол, посвященный находящимся в заключении или под судом в Азербайджане армянским сепаратистам, диверсантам и прочим военным преступникам. Определение, данное в ООН этим лицам премьер-министром Николом Пашиняном, очень не понравилось этой шушере, которая собралась, чтобы заняться аутотренингом и попытаться убедить армян, что Запад все еще с ними.

Напомним, что, выступая в ООН и ПАСЕ, Пашинян назвал военных преступников не "пленными", как требует реваншистский этикет, а "лишившимися свободы из-за продолжительного конфликта лицами". Правоведы и защитники прав всех мастей незамедлительно встали на уши. Как Пашинян мог не воспользоваться международной трибуной и ограничиться нейтральной формулировкой? - возмущались участники круглого стола. Но ничего, успокаивали они себя и сочувствующих, Европейский суд по правам человека все равно потребовал от Азербайджана предоставить отчет о содержании и состоянии здоровья этих негодяев, и установил срок до 4 ноября.

Эта новость стала настоящим эликсиром для реваншистской кодлы, для которой интересы Армении ограничиваются лишь тем, чтобы как можно дольше досаждать Азербайджану. Да они этого и не скрывают.

Экс-представитель Еревана по международным правовым вопросам Егише Киракосян в ходе обсуждений заявил, что иски в международных инстанциях - это серьезный рычаг давления на Баку. Киракосян признался, что эти иски ничего не дадут в практическом плане, но зато попортят Баку нервы и навредят его международной репутации. Он очень сердит на Пашиняна за то, что тот собирается отозвать все иски. Какой-то неправильный юрист этот Киракосян, если не понимает, чем продолжение "войны исков" может грозить Армении и на что ее обрекает.

Киракосян прав - никакие иски и решения ЕСПЧ, Международного суда или кого бы то ни было не заставят Баку пойти на попятную и выполнять чуждые его интересам приказы. Рубик, Бако, Араик и прочие останутся там, где находятся. Да, вся эта возня отнимает время и отвлекает, но моральное удовлетворение от позиционных успехов благодаря нытью перед Евросудом - это все, что получает и будет получать армянская сторона. Никаких успехов в долгосрочной перспективе эти иски и истерики ей не принесут. Не сосчитать, сколько кляуз было направлено армянами и по скольким адресам. Эти кляузы, как правило, удовлетворялись, что говорит о проблемах с правовой моралью на мировой арене. Не невыполнение Азербайджаном этих ангажированных решений, а сами решения являются показателем серьезного кризиса международного права.

Какой-то Киракосян, какая-то Сирануш Саакян, представляющаяся представителем "армянских пленных", атакует доносами международные судебные инстанции, и те благосклонно удовлетворяют требования Армении и отклоняют возражения Азербайджана. Эта порочная практика никак не уйдет с европейской повестки. А пора бы.