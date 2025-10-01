Путешествие сквозь эпохи в искусство Азербайджана: от классики до постмодернизма - масштабная экспозиция

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось торжественное открытие постоянной экспозиции, охватывающей более полувека художественной истории страны. Выставка "Изобразительное искусство Азербайджана: от классики до постмодернизма" - это не просто собрание произведений, а визуальное путешествие от реализма 1950-х до яркого многообразия художественных форм начала XXI века, сообщает Day.Az.

На открытии с приветственными словами выступили директор музея, заслуженный деятель культуры Ширин Меликова, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, академик, народный художник Омар Эльдаров, председатель Союза архитекторов, заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде, которые подчеркнули, что новая экспозиция - это важный этап в осмыслении и сохранении культурного наследия страны.

Гостям было представлено 80 произведений живописи, графики и скульптуры. Экспозиция, демонстрирующая творчество художников разных поколений, создает целостную картину азербайджанского изобразительного искусства. Здесь представлен как художественный мир мастеров реализма начала XX века, так и творческие поиски модернистов, открывших новые подходы к формам и средствам выражения в более поздние периоды, а также работы художников, обращавшихся к глобальным темам в современную эпоху, что дает зрителю возможность проследить широкие горизонты отечественной живописи.

В залах, разделенных по тематике, экспонируются картины, отражающие великолепные пейзажи Баку, полные психологической глубины образы выдающихся личностей, образцы жанровой живописи, оживляющие сцены повседневной жизни, и абстрактные произведения, отражающие философскую гармонию цвета и формы. Всё это органично сочетает в себе как классические истоки, так и современные поиски азербайджанской школы живописи, демонстрируя разнообразие и динамичное развитие национального искусства.

Работы Таги Тагиева, Гафара Сейфуллаева, Ваджии Самедовой, Бадуры Афганлы, Асафа Джафарова, Беим Гаджиевой, Надира Гасымова, Мирнадира Зейналова, Фархада Халилова, Чингиза Фарзалиева, Салхаба Мамедова, Сируса Мирзазаде, Айдан Салаховой и других художников воссоздают целостную картину изобразительного искусства XX века, представляя в едином пространстве разные эпохи и стили.

Работы, созданные как в классическом, так и в абстрактном стилях яркими представителями искусства азербайджанской скульптуры разных поколений - такими, как Джалал Гаръягды, Эльмира Гусейнова, Натиг Алиев, Сахиб Гулиев, Теймур Рустамов, - придают особую глубину экспозиции живописи. Здесь соседствуют традиционный реализм и современный пластический язык, давая зрителю возможность проследить линию развития национальной школы скульптуры. В представленных образцах пластики обращает на себя внимание как психологическая насыщенность человеческих образов, так и новая трактовка взаимоотношений формы и пространства.

Эта выставка - не просто отражение художественных стилей. Это разговор поколений, взгляд на общество через призму образов, цвета и формы. Это возможность по-новому взглянуть на путь, пройденный азербайджанским искусством, и ощутить живую нить, соединяющую прошлое, настоящее и будущее.