Беларусь поставит в Азербайджан коммунальную и пожарную технику

По итогам встречи премьер-министра Азербайджана Али Асадова с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным в Минске подписано новое соглашение о поставках в Азербайджан белорусской коммунальной и пожарной техники.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод".

Согласно документу, Минский автомобильный завод, ООО "ПОЖСНАБ" и производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод" достигли трехстороннего соглашения о поставке в Азербайджан 80 единиц коммунальной и пожарной техники марки МАЗ.

Документ подписали председатель Наблюдательного совета "Гянджинского автомобильного завода" Ханлар Фатиев, генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющей компании холдинга "Белавтомаз" Валерий Иванкович и директор ООО "ПОЖСНАБ" Олег Дерябин.

Было отмечено, что этот документ является продолжением успешно реализованного до 2024 года проекта министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана по доставке необходимого оборудования.