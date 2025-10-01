Беларусь поставит в Азербайджан коммунальную и пожарную технику - ФОТО
По итогам встречи премьер-министра Азербайджана Али Асадова с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным в Минске подписано новое соглашение о поставках в Азербайджан белорусской коммунальной и пожарной техники.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод".
Согласно документу, Минский автомобильный завод, ООО "ПОЖСНАБ" и производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод" достигли трехстороннего соглашения о поставке в Азербайджан 80 единиц коммунальной и пожарной техники марки МАЗ.
Документ подписали председатель Наблюдательного совета "Гянджинского автомобильного завода" Ханлар Фатиев, генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющей компании холдинга "Белавтомаз" Валерий Иванкович и директор ООО "ПОЖСНАБ" Олег Дерябин.
Было отмечено, что этот документ является продолжением успешно реализованного до 2024 года проекта министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана по доставке необходимого оборудования.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре