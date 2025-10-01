Азербайджан разрабатывает цифровую и дорожную карту по ИИ для сельхоза

Совместно с международными партнёрами Азербайджан разрабатывает двухлетнюю цифровую и дорожную карту по ИИ для сельского хозяйства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Меджнун Мамедов во время своего выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Министр отметил, что дорожная карта по ИИ включает более 30 практических решений - от мониторинга почвы и картирования сортов культур до прогнозирования урожайности и водоэффективного орошения.

"Умное сельское хозяйство должно идти рука об руку с устойчивым управлением водой и землей. Мы инвестируем в модернизацию ирригационных систем, чтобы беречь каждую каплю воды в нашем засушливом регионе", - сказал Мамедов.

Министр подчеркнул, что сельское хозяйство остается приоритетной отраслью для правительства Азербайджана, поскольку обеспечивает продовольственную безопасность, создает рабочие места в сельских местностях и укрепляет культурную идентичность страны.

Он выразил благодарность организаторам Бакинской недели климатических действий и международным партнерам, отметив, что обсуждения на площадке BCAW2025 позволят найти инновационные решения и обменяться успешным опытом.