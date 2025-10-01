https://news.day.az/sport/1784606.html «Карабах» сегодня проведет очередной матч в ЛЧ "Карабах" сегодня проведет очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, чемпион Азербайджана примет в Баку датскую команду "Копенгаген" во II туре ЛЧ. Матч, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:45. Судить матч будет голландский арбитр ФИФА Сердар Гёзюбёюк.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, чемпион Азербайджана примет в Баку датскую команду "Копенгаген" во II туре ЛЧ. Матч, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:45. Судить матч будет голландский арбитр ФИФА Сердар Гёзюбёюк.
Отметим, что в первом туре чемпионата "Карабах" обыграл "Бенфику" в Португалии со счетом 3:2. "Копенгаген" на своем поле сыграл вничью с немецким "Байером" - 2:2. В турнирной таблице представитель Азербайджана занимает 13-е место с 3 очками, а датский клуб - 24-е с 1 очком.
