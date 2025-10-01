https://news.day.az/sport/1784569.html "Сабаил" усилил состав бразильским легионером "Сабаил" усилил состав легионером. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, пресс-служба клуба распространила информацию о подписании контракта. "Сабаил" заключил годичный контракт с 25-летним бразильским полузащитником Пауло Рикардо (Паулиньо). Ранее футболист выступал за марокканский клуб "Раджа Бени Меллал".
"Сабаил" усилил состав бразильским легионером
"Сабаил" усилил состав легионером.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, пресс-служба клуба распространила информацию о подписании контракта.
"Сабаил" заключил годичный контракт с 25-летним бразильским полузащитником Пауло Рикардо (Паулиньо). Ранее футболист выступал за марокканский клуб "Раджа Бени Меллал".
