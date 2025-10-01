"Сабаил" усилил состав бразильским легионером

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, пресс-служба клуба распространила информацию о подписании контракта.

"Сабаил" заключил годичный контракт с 25-летним бразильским полузащитником Пауло Рикардо (Паулиньо). Ранее футболист выступал за марокканский клуб "Раджа Бени Меллал".