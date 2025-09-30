https://news.day.az/economy/1784514.html В конце года в Азербайджане будет подписано очередное Генеральное коллективное соглашение В конце этого года Кабинет министров, Конфедерация предпринимателей и Конфедерация профсоюзов Азербайджана заключат Генеральное коллективное соглашение на 2026-2029 годы.
В конце года в Азербайджане будет подписано очередное Генеральное коллективное соглашение
В конце этого года Кабинет министров, Конфедерация предпринимателей и Конфедерация профсоюзов Азербайджана заключат Генеральное коллективное соглашение на 2026-2029 годы.
Об этом сказал вице-президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Вугар Зейналов в ходе выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в настоящее время идет работа над текстом данного соглашения.
"Это соглашение будет сильно отличаться от предыдущих. Здесь мы уделим особое внимание вопросам "зеленого" перехода", - сказал В.Зейналов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре