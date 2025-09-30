Утвержден Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области туризма между Азербайджаном и Камбоджей

Утвержден "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области туризма между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Камбоджа", подписанный 21 июля 2025 года в городе Пномпень.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 настоящего указа, Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление правительству Королевства Камбоджа о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.