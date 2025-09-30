Представление Президентом Ильхамом Алиевым реалий Южного Кавказа на трибуне ООН имеет особое значение.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе своего выступления на первом пленарном заседании осенней сессии парламента 2025 года.

Спикер отметила, что в выступлении Президента Ильхама Алиева было уделено большое внимание разминированию освобождённых от оккупации территорий, Великому возвращению и работам по восстановлению:

"Роль и значение Азербайджана выходят далеко за пределы региона. В выступлении Президента Ильхама Алиева содержится призыв к обновлению системы международных отношений".

Новость обновляется