Представление Президентом Ильхамом Алиевым реалий Южного Кавказа на трибуне ООН имеет особое значение.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе своего выступления на первом пленарном заседании осенней сессии парламента 2025 года.
Спикер отметила, что в выступлении Президента Ильхама Алиева было уделено большое внимание разминированию освобождённых от оккупации территорий, Великому возвращению и работам по восстановлению:
"Роль и значение Азербайджана выходят далеко за пределы региона. В выступлении Президента Ильхама Алиева содержится призыв к обновлению системы международных отношений".
