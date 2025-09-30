https://news.day.az/politics/1784375.html Милли Меджлис принял заявление по случаю пятой годовщины Дня памяти Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики принял заявление в связи с пятой годовщиной 27 сентября - Дня памяти. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем первом пленарном заседании осенней сессии парламента 2025 года.
Текст заявления зачитал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов.
Вопрос был вынесен на голосование и принят.
