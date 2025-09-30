Между Азербайджаном и Узбекистаном налажены тесные связи в сфере медиа.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал журналистам заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Азербайджана Натиг Мамедли в кулуарах II Азербайджанско-Узбекского медиафорума, посвящённого теме "Цифровая трансформация и медиа" в Баку.

Он рассказал о "дорожной карте" сотрудничества в медиа между двумя странами: "Дорожная карта охватывает деятельность медиа обоих государств. В соответствии с ней уже несколько лет проводятся различные мероприятия: форумы, обмен журналистами и пресс-секретарями, организационные визиты и конференции".

"Сегодня проходит второй Азербайджанско-Узбекский медиафорум в Баку. Первый форум состоялся в Узбекистане, посвященная совместной борьбе с дезинформацией и объединению ресурсов медиа двух стран. Сегодня эта тема продолжается в профессиональной плоскости в рамках вопросов цифровой трансформации и медиа. Запланированы две панельные сессии, в которых примут участие эксперты из обеих стран и международные журналисты. На сессиях будут подробно обсуждены ключевые вопросы, с которыми сталкивается журналистика в правовом и цифровом пространстве", - добавил Н.Мамедли.