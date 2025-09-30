Инновации возникают на пересечении разных подходов и взглядов

Инновации возникают на пересечении разных дисциплин, компаний, подходов и взглядов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент SOCAR Кянан Наджафов в ходе INMerge Innovation Summit, организованного PASHA Holding в Баку.

"Мы не действуем изолированно. Мы сотрудничаем с другими нефтегазовыми и энергетическими компаниями, государственными органами, партнёрами, клиентами, прислушиваясь к ним как в рабочих вопросах, так и в аспектах инноваций. Именно такое взаимодействие помогает нам находить новые подходы и создавать инновации", - сказал он.

Наджафов подчеркнул, что инновации не обязательно должны быть революционными или масштабными - это могут быть маленькие ежедневные улучшения. Они не обязаны быть технологическими; инновацией может быть сам способ выполнения работы.

"Возьмем, например, сектор возобновляемой энергетики в Азербайджане: мы сотрудничаем с bp, Masdar, ACWA Power и другими компаниями и многому учимся в этой новой для нас сфере. Для нас это тоже инновационный подход", - отметил он.