Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета

Президент США Дональд Трамп 30 сентября в 11:00 по местному времени (19:00 по бакинскому времени) выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома. Это следует из расписания американского президента. При этом тематика выступления пока не раскрывается.

Рабочий день Дональда Трампа начнется с поездки на базу морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. Там шеф Пентагона Пит Хегсетт проведет встречу с сотнями генералов и адмиралов. После этого господин Трамп выступит с речью перед собравшимися на базе военнослужащими. По возвращении в Белый дом американский президент сделает запланированное заявление. В 15:00 по местному времени (23:00 по бакинскому времени) он подпишет несколько указов.