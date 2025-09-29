https://news.day.az/society/1784247.html Вчера Джабир Иманов был на этой свадьбе - ВИДЕО Как мы сообщали ранее, сегодня ушел из жизни Заслуженный артист Джабир Иманов. Сегодня он перенес инфаркт в спортзале, расположенном на улице Узеира Гаджибейли в Сабаильском районе столицы. Несмотря на прибытие бригады скорой помощи на место происшествия, 49-летнего актера спасти не удалось.
Как передаёт Day.Az, накануне актер принимал участие в одной из свадебных церемоний в качестве гостя.
В соцсетях распространились кадры, на которых он танцует на этом торжестве.
