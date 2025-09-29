На III Играх стран СНГ стартуют соревнования еще по четырем видам спорта

Сегодня на III Играх стран СНГ, которые принимает Азербайджан, состоятся соревнования по восьми видам спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, финальный этап индивидуальных соревнований по настольному теннису состоится в Габалинском спортивном олимпийском комплексе. Начало - в 10:00.

В Габалинском стрелковом клубе пройдут соревнования по стендовой стрельбе, в Гянджинском дворце спорта - по плаванию. На Габалинском городском стадионе запланированы два футбольных матча: Беларусь - Узбекистан и Кыргызстан - Таджикистан.

Сегодня также стартуют соревнования по четырем видам спорта. В Гёйгёльском олимпийском спортивном комплексе пройдут соревнования по самбо, в Евлахском олимпийском спортивном комплексе - по боксу, в Мингячевирском олимпийском центре "Кюр" - по тхэквондо. А в Гянджинском дворце спорта - по волейболу: женская сборная Азербайджана встретится с командой Таджикистана. Начало матча - в 18:30.

III Игры стран СНГ, в которых принимают участие 1624 спортсмена из 13 стран, завершатся 8 октября.