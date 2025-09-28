Стрельба в церкви в США

В пригороде города Флинт, США, произошло вооруженное нападение на церковь мормонов.

Об этом со ссылкой на полицию штата Мичиган сообщает Fox 4 News, передает Day.Az.

Неизвестный открыл стрельбу в церкви Святых последних дней во время воскресной службы. Он ранил около восьми прихожан. По данным правоохранительных органов, нападавший был ликвидирован.

В настоящее время здание церкви охвачено пожаром, на видеозаписях местных жителей видны густые клубы дыма. Источники сообщили, что предполагаемый стрелок, возможно, поджег церковь. Полиция призывает избегать района происшествия в пригороде Флинта.