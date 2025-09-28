https://news.day.az/world/1783931.html Стрельба в церкви в США - много раненых В пригороде города Флинт, США, произошло вооруженное нападение на церковь мормонов. Об этом со ссылкой на полицию штата Мичиган сообщает Fox 4 News, передает Day.Az. Неизвестный открыл стрельбу в церкви Святых последних дней во время воскресной службы. Он ранил около восьми прихожан.
Стрельба в церкви в США - много раненых
В пригороде города Флинт, США, произошло вооруженное нападение на церковь мормонов.
Об этом со ссылкой на полицию штата Мичиган сообщает Fox 4 News, передает Day.Az.
Неизвестный открыл стрельбу в церкви Святых последних дней во время воскресной службы. Он ранил около восьми прихожан. По данным правоохранительных органов, нападавший был ликвидирован.
В настоящее время здание церкви охвачено пожаром, на видеозаписях местных жителей видны густые клубы дыма. Источники сообщили, что предполагаемый стрелок, возможно, поджег церковь. Полиция призывает избегать района происшествия в пригороде Флинта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре