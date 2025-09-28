В США рабочий завода Tesla требует $51 млн после "нападения" робота, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Технический специалист компании Tesla Питер Хинтердоблер подал иск на сумму $51 млн против автопроизводителя FANUC America - поставщика промышленных роботов. Поводом стало происшествие на заводе во Фремонте в июле 2023 года, где истец получил тяжелые травмы от удара механической рукой робота.

По утверждению Хинтердоблера, инцидент произошел во время разборки оборудования. Рука робота с трехтонным противовесом внезапно отсоединилась и ударила его с большой силой. В результате 50-летний специалист потерял сознание и упал на пол цеха. На лечение он уже потратил $1 млн, а будущие медицинские расходы оцениваются как минимум в $6 млн.

В иске заявляется, что Tesla не обеспечила безопасность работ - оборудование не было должным образом отключено и закреплено. Также указывается на недостатки в проектировании робота со стороны FANUC. После происшествия на предприятии были введены новые протоколы безопасности для подобных операций.