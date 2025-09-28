«Говорящие фотографии» азербайджанских минных жертв обратились из Нюрнберга к миру с призывом о справедливости

27 сентября в самом сердце Нюрнберга - у исторических крепостных стен, в месте наибольшего скопления иностранных туристов, состоялась фотовыставка под открытым небом, посвященная азербайджанским жертвам мин.

Как сообщает Day.Az, выставка открылась в рамках проекта "Точка кульмИНАции опасности", реализуемого Общественным объединением "Фотоклуб "Гилавар" при донорстве Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики. Местным партнером проекта выступил Бакинско-Нюрнбергский культурно-образовательный центр.

Председатель Общественного объединения "Фотоклуб Гилавар" Рашад Мехтиев отметил, что проведение выставки в День памяти шехидов Отечественной войны в Нюрнберге носит символический характер: "После Второй мировой войны, в 1945-1946 годах, здесь состоялся международный процесс над нацистскими руководителями. Поэтому город Нюрнберг, где военные преступники были наказаны и восторжествовала справедливость, занимает особое место в истории международного права. Мы верим, что и военные-политические лидеры Армении, отдававшие распоряжения о закладке более миллиона мин на азербайджанских землях в годы оккупации в течение 30 лет, также понесут ответственность за содеянные военные преступления. Именно поэтому в День памяти мы обращаемся к миру из Нюрнберга".

На фотографиях размещены обращения к людям от имени жертв мин. Так, на фото минной жертвы Парвиза Наджафова, работавшего в дорожном хозяйстве, написаны слова: "Я строил дороги не для того, чтобы разделять людей, как это делают мины, а чтобы соединять их. Один взрыв стоил мне глаза и ноги, другой - ранил тех, кто пришел меня спасать. Скажите, сколько раз в одном и том же месте может рухнуть надежда?!" (I was building roads to bring people together, not to separate them as the mines have done. One blast took my eye and my leg; another scarred those who tried to rescue me. Tell me, how many times can hope explode in the same place?).

Жертва мины Хазар Бабашев оставил на своей фотографии обращение к посетителям выставки с вопросом: "Виноват ли я? Да или нет? Скажите, напишите свой ответ на листке под фотографией. Я буду ждать вашего ответа. Я был водителем, старался доставлять людей живыми и невредимыми. Шагнул из автомобиля и прогремел взрыв. Моя жизнь рухнула навсегда. До сих пор я задаюсь вопросом: если бы я тогда не оступился, случилось бы это? Скажите мне, виноват ли я? Может быть, ваш ответ наконец положит конец вопросам, которые терзают меня".

Выставка вызвала большой интерес: ее посетители познакомились со статистикой, отражающей масштаб минной проблемы, с которой сталкивается Азербайджан, и были глубоко потрясены фотографиями.

Отметим, что данная экспозиция стала продолжением выставки, открытой 26 сентября на центральной площади Карлсплац в Мюнхене.

На выставке были представлены более 20 фотографий и историй минных жертв. Каждая из них отражала не только личную трагедию, но и общегуманитарную катастрофу, с которой столкнулся целый народ. С помощью QR-кодов к фотографиям посетители могли получить дополнительную информацию о пострадавших.

Общественное объединение "Фотоклуб "Гилавар" планирует продолжить проведение этой выставки и в других странах Европы.