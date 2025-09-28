Запущены первые внутрирегиональные пассажирские ж/д перевозки

"Азербайджанские железные дороги" ЗАО (АЖД) 28 сентября впервые начала осуществлять внутрирегиональные пассажирские перевозки.

Как сообщили Day.Az в АЖД, дважды в день по маршруту Гянджа-Мингячевир-Агстафа будут курсировать современные электропоезда.

Согласно расписанию, поезд ежедневно отправляется из Гянджи в 05:45 и прибывает на станцию Мингячевир в 06:57, в 07:15 поезд следует оттуда в направлении Гянджа-Агстафа, прибывает в Гянджу в 08:26, а в Агстафу в 09:48. Во второй половине дня рейсы начинаются в 16:00 из Агстафы, поезд прибывает в Гянджу в 17:19, а на станцию Мингячевир в 18:36. Поезд, отправляющийся из Мингячевира в 19:00, прибывает в Гянджу в 20:11.

Пассажирам будут доступны станции Мингячевир, Мингячевир-Главная, Гёран, Гянджа, Далляр, Говлар, Товуз и Агстафа.

Путешествовать можно будет в вагонах классов стандарт и стандарт+, а также бизнес-класса и первого класса. Минимальная цена билета в направлении Гянджа-Мингячевир составит 2,60 маната, а в направлении Мингячевир-Агстафа - 6,80 маната.

Во время поездки пассажиры также могут воспользоваться бесплатным сервисом Wi-Fi.

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов АЖД осуществила ремонтные работы на железнодорожных путях мингячевирского участка. Также было отремонтировано здание станции Мингячевир, обновлен зал ожидания.

С запуском маршрута Гянджа-Мингячевир-Агстафа ожидается заметный рост пассажирских перевозок. По предварительным оценкам, маршрутом будут пользоваться до 100 тысяч пассажиров в год.

Запуск маршрута Гянджа-Мингячевир-Агстафа обеспечит транспортную мобильность для людей, путешествующих в этих направлениях, а также для жителей Мингячевира и Гянджи, Товузского и Агстафинского районов, а также поселков Гёран, Далляр и Говлар, предоставит жителям Мингячевира возможность комфортных, безопасных и выгодных поездок. В целом, открытие нового маршрута поддержит как социально-экономический рост указанных регионов, так и сбалансированное развитие столицы и регионов в соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы". Кроме того, это создаст условия для дальнейшего повышения туристического потенциала города Мингячевир.

Отметим, что в Гянджу, Товуз и Агстафу можно добираться поездами Баку-Газах-Баку, курсирующими ежедневно в обоих направлениях, а также дополнительными ежедневными рейсами маршрута Баку-Агстафа-Баку.