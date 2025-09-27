Покупателей Galaxy S26 Edge предупредили о важном моменте

Будущий флагман Samsung Galaxy S26 Edge, выход которого ожидается в январе 2026 года, начинает обретать свои очертания. Новая сертификация подтверждает, что телефон получит долгожданное, хотя и скромное, увеличение емкости аккумулятора. Кроме того, амбиции Samsung по усовершенствованию ультратонкого дизайна, возможно, не будут реализованы в той мере, как предполагали ранние слухи. Об этом пишет GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным, обнаруженным в базе данных китайского регулятора 3C, Galaxy S26 Edge (модель SM-S947) будет оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч. При этом номинальная емкость элемента питания составляет 4078 мАч. Это небольшой, но значимый шаг вперед по сравнению с батареей на 3900 мАч, установленной в Galaxy S25 Edge, который был выпущен ранее в этом году.

Это обновление может помочь решить одну из самых серьезных претензий к S25 Edge - его автономность. Модель S25 Edge демонстрировала лишь среднее время работы экрана. Более емкий аккумулятор может дать S26 Edge преимущество перед предполагаемым iPhone 17 Air от Apple, который, по слухам, будет оснащен батареей емкостью всего 2900 мАч. Хотя Apple, как сообщается, работает над использованием ИИ для оптимизации расхода заряда, сырая емкость по-прежнему будет играть важную роль.

Ранние предположения указывали на то, что Samsung может использовать технологию кремний-углеродных аккумуляторов, что позволило бы добиться более тонкого профиля в 5,5 мм при одновременном увеличении емкости. Однако сертификация 3C ясно дает понять, что S26 Edge будет придерживаться традиционных литий-ионных батарей. Это, вероятно, означает, что толщина телефона останется близкой к 5,8 мм у S25 Edge, а не будет конкурировать с предполагаемым дизайном Apple в 5,65 мм.

Такой подход также подразумевает потенциальное увеличение веса по сравнению с предшественником, если только Samsung не компенсирует это более легкими материалами или другими изменениями в дизайне.