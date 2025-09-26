Ожидается усиление ветра

До утра 28 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов ожидается ветреная погода, в связи с чем объявлены желтое и оранжевое предупреждения.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологиии, в Нахчыванской АР, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Джебраиле, Зангилане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамахы, Гедабеке, Гёйгёле, Самухе, Тертере, Агдаме, Агдере, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Губадлы, Агджабеди, Сальяне, Сабирабаде, Саатлы, Евлахе, Барде, Агдаше, Уджаре, Зардабе, Кюрдамире, Бейлягане, Имишли, Шабране, Гахе, Загатале, Балакене, Шеки, Шамахе, Огузе, Габале, Губе, Хачмазе, Исмаиллы, Агсу, Гёйчайе, Ширване, Билясуваре, Джалилабаде, Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкярани и Астаре будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

По данным службы, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Хызы, Сиязани, Гусаре, Нефтчале, Гаджигабуле, Мингячевире, Дашкесане, Гобустане, Гяндже, Нафталане и Гёранбое также ожидается северо-западный ветер, который местами усилится до 20,8-28,4 м/с.