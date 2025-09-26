В бразильской школе открыли стрельбу

В бразильском штате Сеара на северо-востоке страны неизвестные открыли стрельбу. Трое детей получили ранения, еще двоих спасти не удалось.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press.

Известно, что речь идет об образовательном учреждении в городе Собрал. Огонь открыли с парковки, уточняет издание.

Власти не раскрыли личности пострадавших и не подтвердили, были ли они студентами. Полиция сообщила, что на месте преступления были обнаружены наркотики, весы и упаковочные материалы. Ведется розыск подозреваемых.

"Я поручил руководству Секретариата общественной безопасности отправиться в муниципалитет и принять все необходимые меры", - сообщил губернатор Эльмано де Фрейтас.