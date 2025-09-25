Жителям Земли будут видны несколько комет

В октябре 2025 года три яркие кометы - ATLAS, SWAN и Lemmon - будут доступны для наблюдений невооруженным глазом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Star walk, первая комета- C/2025 K1 (ATLAS) станет видимой с Земли в начале октября, когда она приблизится к Солнцу. Ожидается, что она достигнет видимой звездной величины 5,2, что позволит наблюдать ее в бинокль. На северных широтах - утром, а на южных - как утром, так и вечером. Однако, из-за близкого перигелия, судьба кометы остается неопределенной. Комету C/2025 K1 (ATLAS) открыли 25 мая 2025 года в обсерватории Чили. Похоже, это динамически новая комета, то есть она впервые приближается к Солнцу. Она может не пережить перигелий - размер ее ядра меньше 1 км, а расстояние во время сближения с Солнцем будет 0,33 а.е. (ближе, чем проходит орбита Меркурия).

Следующая комета - C/2025 R2 (SWAN) будет хорошо доступна для наблюдения в конце октября, когда она пройдет на минимальном расстоянии от Земли - всего 0,26 а.е. В течение октября ее яркость может вырасти, и около 20 октября ее возможно будет увидеть невооруженным глазом.

Комета C/2025 R2 SWAN может спровоцировать видимый из России звездопад в начале октября, когда наша планета пересечет ее орбиту.

Самая надежная для наблюдений комета, по всей вероятности, C/2025 A6 (Lemmon). В конце октября она появится на северном небе. С ее приближением к Земле на расстояние 0,6 а.е. наблюдатели в Северном полушарии смогут увидеть ее на вечернем небе. Прогнозируется, что она будет достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть в бинокль, а возможно и без него, если ее яркость увеличится вблизи перигелия.

C/2025 A6 (Lemmon) - динамически старая комета, что означает, что она уже много раз проходила близко к Солнцу. Она была открыта 3 января 2025 года астрономами в обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне, США

Кроме того, в конце ноября появится комета 210P/Кристенсена, которая будет видна в утренние часы в Северном полушарии. Это периодическая комета, и ее можно будет наблюдать в бинокль. Она будет находиться низко над восточным горизонтом в предрассветные часы.