Названа примерная дата открытия железной дороги Агдам-Ханкенди

До конца 2026 года планируется открытие как железной дороги Агдам-Ханкенди, так и Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ариф Агаев на мероприятии, посвященном началу пассажирских перевозок по маршруту Гянджа-Мингячевир-Агстафа.

Он отметил, что следующий проект в Карабахе связан со строительством железной дороги Агдам-Ханкенди.

"3 июля этого года Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса. Проектирование линии завершено. Кроме того, готовятся концептуальные проекты станций Аскеран и Ходжалы, начато проектирование Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса. Наряду с Карабахом, железнодорожная инфраструктура восстанавливается и в Восточно-Зангезурском экономическом регионе. Завершено 84 процента проектных работ и 67 процентов строительно-монтажных работ на железнодорожной линии Горадиз-Агбенд", - подчеркнул заместитель председателя.