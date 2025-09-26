В Баку прошел вечер изысканного музыкального диалога времен и стилей

Музыкальный вечер, наполненный вдохновением и историей, прошёл на сцене Зала камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

В рамках XVII Международного музыкального фестиваля, приуроченного к 140-летию со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли, состоялся яркий концерт, ставший подлинным праздником для ценителей классической музыки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В этот вечер публика стала свидетелем изысканного музыкального диалога времён и стилей. Концерт прошёл под руководством художественного руководителя и главного дирижёра - народного артиста Фахраддина Керимова, за дирижёрским пультом которого Государственный камерный оркестр Азербайджана имени Гара Гараева продемонстрировал филигранную технику и глубокую эмоциональную выразительность.

Особое внимание привлекла солистка - лауреат международных конкурсов, президентский стипендиат Вюсаля Бабаева (фортепиано), чьё исполнение стало настоящим откровением для слушателей. В её виртуозной интерпретации прозвучали произведения, наполненные духом азербайджанской музыкальной традиции и современным звучанием: "Севгили джанан" Узеира Гаджибейли, ритмически яркое "Гайтаги" Тофига Кулиева и чувственная композиция "Март" в стиле джаз-мугама от Вагифа Мустафазаде.

В программу вечера также вошли произведения, подчёркивающие разнообразие и богатство репертуара: знаменитая увертюра из оперетты "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли, национально окрашенное "Аразбары" и лирическая "Поэма" композитора Азера Рзаева. Особое место заняло первое в Баку исполнение "Интермеццо" Альфреда Шнитке - современная и глубокая работа, вызвавшая особый отклик у публики. Завершением программы стала изящная и романтичная "Серенада" Виктора Герберта, оставившая в зале светлое и возвышенное послевкусие.

Этот вечер стал не только музыкальным событием, но и культурным мостом между поколениями, напомнив о неоценимом вкладе Узеира Гаджибейли и его последователей в развитие музыкального искусства Азербайджана и всего мира.

Отметим, что в этом году распоряжением Президента Ильхама Алиева отмечается 140-летие со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли многочисленными мероприятиями. Этот юбилей также отмечается в рамках XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который проходит с 18 по 28 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры в более 10 городах и регионах Азербайджана, а также в Узбекистане, Австрии, Германии, Турции и т.д.