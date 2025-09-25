https://news.day.az/officialchronicle/1783296.html Президент Ильхам Алиев с трибуны ООН рассказал о долгом пути Азербайджана к Победе и миру На протяжении многих лет я говорил с этой трибуны о трагедиях, с которыми столкнулся Азербайджан, - агрессии, оккупации и несправедливости.
На протяжении многих лет я говорил с этой трибуны о трагедиях, с которыми столкнулся Азербайджан, - агрессии, оккупации и несправедливости. Сегодня же я буду говорить о нашем долгом пути к победе и миру, о новой эпохе в истории Азербайджана, о том, как в ходе освободительной войны мы положили конец оккупации и как политическими средствами обеспечили мир.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
