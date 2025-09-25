https://news.day.az/sport/1783027.html "Сабах" узнал последнего соперника в регулярном сезоне Лиги чемпионов Французский "Элан Шалон", обыгравший в финале квалификационной группы испанскую "Мурсию" (96:88), вышел в основной этап Лиги чемпионов и стал соперником азербайджанского "Сабаха", передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
"Сабах" узнал последнего соперника в регулярном сезоне Лиги чемпионов
Французский "Элан Шалон", обыгравший в финале квалификационной группы испанскую "Мурсию" (96:88), вышел в основной этап Лиги чемпионов и стал соперником азербайджанского "Сабаха", передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Таким образом, трtхкратный чемпион Азербайджана проведtт матчи группы B против "Альбы" (Германия), "Нимбурка" (Чехия) и "Элан Шалон" (Франция). Для азербайджанского баскетбола это дебют в групповом этапе Лиги чемпионов.
Отметим, что старт регулярного сезона намечен на 7 октября.
