Эрдоган про Макрона: "Оказывается, бывают времена, когда у него все хорошо" - ВИДЕО

В нью-йоркской штаб-квартире ООН прошла короткая, но запоминающаяся встреча между президентами Турции и Франции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном. Как сообщает Day.Az, оба лидера прибыли в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.