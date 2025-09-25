https://news.day.az/world/1783122.html Эрдоган про Макрона: "Оказывается, бывают времена, когда у него все хорошо" - ВИДЕО В нью-йоркской штаб-квартире ООН прошла короткая, но запоминающаяся встреча между президентами Турции и Франции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном. Как сообщает Day.Az, оба лидера прибыли в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В нью-йоркской штаб-квартире ООН прошла короткая, но запоминающаяся встреча между президентами Турции и Франции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном.
Как сообщает Day.Az, оба лидера прибыли в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Главы государств обменялись приветствиями через переводчика, поинтересовались самочувствием друг друга.
Макрон ответил, что у него все в порядке. На это Эрдоган, сказал, обращаясь к переводчику: "Оказывается, бывают времена, когда у него все хорошо".
После совместного фото Макрон пригласил Эрдогана выпить кофе.
