Названо количествоо жертв мин и кассетных боеприпасов в Азербайджане

С 1992 по 2025 годы 233 гражданских лица из районов Физули, Барда, Горанбой, Бейляган, Агдам, Тертер, Евлах, Кяльбаджар, Габала и Шуша, а также из городов Баку, Гянджа и Мингячевир, были идентифицированы как жертвы кассетного оружия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, эта информация отражена в отчете Общественной организации "Азербайджанская кампания против мин" по проблеме кассетных боеприпасов.

Во время происшествий погиб 51 человек (в том числе 13 женщин и 8 детей - 5 девочек и 3 мальчика), 182 человека получили ранения (47 женщин и 34 ребенка - 18 девочек и 16 мальчиков). Самый младший пострадавший был 5 лет, а самый старший - 78 лет.

Кроме того, 21 военнослужащий был признан жертвой кассетного оружия, из них двое погибли, а 19 получили ранения.

С 1 января по 31 июля 2025 года в результате 15 минных инцидентов пострадали 20 человек, погибших не было. Взрывы произошли в районах Агдам, Агдере, Джебраил, Физули, Горанбой, Кяльбаджар, Газах, Ходжалы и Ходжавенд.

В период с 10 ноября 2020 года по 31 июля 2025 года в результате минных инцидентов 70 человек погибли (в том числе 55 гражданских), а 332 человека получили различные ранения (в том числе 160 гражданских). Среди них 12 человек были жертвами кассетного оружия.

С 1991 года по 31 июля 2025 года жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов стали более 3 400 человек: из них 600 погибших, 2 812 раненых, в числе пострадавших - 38 женщин и 362 ребенка и молодежи.

Во время Отечественной войны 131 человек и еще 12 человек позднее, всего 143 человека, стали жертвами кассетных боеприпасов.

Отметим, что под жертвами кассетного оружия понимаются все лица, которые в результате применения кассетного оружия погибли, получили телесные повреждения, пережили психологический стресс, понесли экономический ущерб, оказались социально изолированы или значительно ограничены в реализации своих прав. Сюда включаются как непосредственные пострадавшие от кассетного оружия, так и члены их семей и жители затронутых сообществ.