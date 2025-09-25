https://news.day.az/officialchronicle/1783270.html Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем - ФОТО 25 сентября в штаб-квартире ООН Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ Новость обновляется
Новость обновляется
