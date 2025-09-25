https://news.day.az/world/1783153.html Тайфун Рагасу и его последствия на юго-востоке Китая - ВИДЕО Супертайфун добрался до Китая ослабевшим до статуса тайфуна, поэтому несмотря на вызванную им серию наводнений, худшие опасения не сбылись. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вовремя принятые властями Китая меры (было эвакуировано более миллиона человек) помогли избежать человеческих жертв.
Представляем вашему вниманию данное видео:
