Тайфун Рагасу и его последствия на юго-востоке Китая - ВИДЕО

Супертайфун добрался до Китая ослабевшим до статуса тайфуна, поэтому несмотря на вызванную им серию наводнений, худшие опасения не сбылись. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вовремя принятые властями Китая меры (было эвакуировано более миллиона человек) помогли избежать человеческих жертв.