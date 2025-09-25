Тайфун Рагасу и его последствия на юго-востоке Китая

Супертайфун добрался до Китая ослабевшим до статуса тайфуна, поэтому несмотря на вызванную им серию наводнений, худшие опасения не сбылись.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вовремя принятые властями Китая меры (было эвакуировано более миллиона человек) помогли избежать человеческих жертв.

