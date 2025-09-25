В тбилисском отеле произошла стрельба

В Тбилиси в отеле "Holiday Inn" произошла стрельба.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "Rustavi 2".

По информации, один из проживающих в отеле открыл огонь в своем номере.

Телеканал "Formula" сообщает, что в "Holiday Inn" неизвестный взял другого человека в заложники.

К зданию отеля отправлены полиция и спасатели.

Министерство внутренних дел пока не прокомментировало факт.

По предварительным данным, подозреваемый в стрельбе задержан.