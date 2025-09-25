https://news.day.az/world/1783224.html

В тбилисском отеле произошла стрельба - есть заложник

В Тбилиси в отеле "Holiday Inn" произошла стрельба. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "Rustavi 2". По информации, один из проживающих в отеле открыл огонь в своем номере. Телеканал "Formula" сообщает, что в "Holiday Inn" неизвестный взял другого человека в заложники. К зданию отеля отправлены полиция и спасатели.