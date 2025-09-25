https://news.day.az/world/1783224.html В тбилисском отеле произошла стрельба - есть заложник В Тбилиси в отеле "Holiday Inn" произошла стрельба. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "Rustavi 2". По информации, один из проживающих в отеле открыл огонь в своем номере. Телеканал "Formula" сообщает, что в "Holiday Inn" неизвестный взял другого человека в заложники. К зданию отеля отправлены полиция и спасатели.
В тбилисском отеле произошла стрельба - есть заложник
В Тбилиси в отеле "Holiday Inn" произошла стрельба.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "Rustavi 2".
По информации, один из проживающих в отеле открыл огонь в своем номере.
Телеканал "Formula" сообщает, что в "Holiday Inn" неизвестный взял другого человека в заложники.
К зданию отеля отправлены полиция и спасатели.
Министерство внутренних дел пока не прокомментировало факт.
По предварительным данным, подозреваемый в стрельбе задержан.
