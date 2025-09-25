Новая пересадочная станция появится в бакинском метро

Пассажир, отправляющийся со станции метро "Автовокзал", сможет продолжить путь по Зеленой линии, сделав пересадку на станцию B5 и далее на станцию "Низами".

Как передает Day.Az, об этом в четверг журналистам сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"После станции "Низами" будет построена еще одна станция вблизи станции "Сахиль", где будет обеспечен переход на Красную линию", - отметил он.

Также подчеркнуто, что пассажир, начиная путь с "Автовокзала", сможет, сделав пересадку на новую станцию, продолжить движение до станции "Ази Асланов" без пересадки на другой вид транспорта.

Ранее мы сообщали, что у "Port Baku" появится новая станция метро.