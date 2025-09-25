У Port Baku появится новая станция метро

Вблизи Port Baku планируется строительство новой станции метро.

Как передает Day.Az, об этом в четверг журналистам сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, новая станция создаст дополнительный выход на "Зелёную линию" метро рядом со станцией Хатаи.

"На проспекте Бабека в направлении города будет построена большая станция. Это обеспечит более удобные условия для пассажиров вдоль оживлённого проспекта", - отметил Б. Мамедов.