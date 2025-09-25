https://news.day.az/society/1783096.html У Port Baku появится новая станция метро На территории, известной как "Port Baku", планируется строительство станции метро. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг журналистам сообщил пресс-секретарь ЗАО "Баку Метрополитен" Бахтияр Мамедов. Новость обновляется
У Port Baku появится новая станция метро
Вблизи Port Baku планируется строительство новой станции метро.
Как передает Day.Az, об этом в четверг журналистам сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, новая станция создаст дополнительный выход на "Зелёную линию" метро рядом со станцией Хатаи.
"На проспекте Бабека в направлении города будет построена большая станция. Это обеспечит более удобные условия для пассажиров вдоль оживлённого проспекта", - отметил Б. Мамедов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре