https://news.day.az/officialchronicle/1783214.html Награждены военнослужащие Государственной службы специальной связи и информационной безопасности - РАСПОРЯЖЕНИЕ Группа военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики награждена медалью "За военные заслуги". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Награждены военнослужащие Государственной службы специальной связи и информационной безопасности - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Группа военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики награждена медалью "За военные заслуги".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, группа военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики награждена медалью "За военные заслуги" за отличие при исполнении служебных обязанностей.
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре