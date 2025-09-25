Награждены военнослужащие Государственной службы специальной связи и информационной безопасности

Группа военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики награждена медалью "За военные заслуги".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, группа военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики награждена медалью "За военные заслуги" за отличие при исполнении служебных обязанностей.

