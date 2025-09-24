https://news.day.az/society/1782918.html Подготовлена предварительная карта нового национального парка в Карабахе Подготовлена предварительная карта-схема нового национального парка, который планируется создать на территориях Кяльбаджарского, Лачинского, Агдеринского и Ходжалинского районов.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов на очередном заседании рабочей группы по вопросам экологии.
"В настоящее время продолжается подготовка необходимой документации в этом направлении. Некоторые пункты карты-схемы уже согласованы с соответствующими спецпредставительствами Президента Азербайджанской Республики", - отметил он.
