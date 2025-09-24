Подготовлена ​​предварительная карта нового национального парка в Карабахе

Подготовлена ​​предварительная карта-схема нового национального парка, который планируется создать на территориях Кяльбаджарского, Лачинского, Агдеринского и Ходжалинского районов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов на очередном заседании рабочей группы по вопросам экологии.

"В настоящее время продолжается подготовка необходимой документации в этом направлении. Некоторые пункты карты-схемы уже согласованы с соответствующими спецпредставительствами Президента Азербайджанской Республики", - отметил он.