Специалист Всемирного банка о шагах Азербайджана в развитии зеленой энергетики

Азербайджан демонстрирует стремительный переход от традиционного нефтегазового сектора к использованию возобновляемых источников энергии.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал старший специалист по энергетике Группы Всемирного банка Флориан Китт на "Неделе зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии" в Баку.

"Страна уже ввела в эксплуатацию солнечные и ветровые электростанции и в перспективе планирует экспортировать "зеленую" энергию в Европу", - добавил он.

