https://news.day.az/economy/1783053.html Специалист Всемирного банка о шагах Азербайджана в развитии зеленой энергетики Азербайджан демонстрирует стремительный переход от традиционного нефтегазового сектора к использованию возобновляемых источников энергии. Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал старший специалист по энергетике Группы Всемирного банка Флориан Китт на "Неделе зеленой энергетики Азербайджана и Центральной Азии" в Баку.
"Страна уже ввела в эксплуатацию солнечные и ветровые электростанции и в перспективе планирует экспортировать "зеленую" энергию в Европу", - добавил он.
