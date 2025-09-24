Монтенегро ужесточит миграционную политику

24 сентября Президент Монтенегро Яков Милатович призвал из Нью-Йорка в рамках сессии Генассамблеи ООН в корне изменить миграционную политику страны, поставив во главу угла интересы ее граждан. Правительство внесло в парламент проект поправок к закону об иностранцах, предусматривающих ужесточение правил получения и продления ими ВНЖ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, принятие поправок усложнит положение десятков тысяч россиян, украинцев и турок, открывших в Монтенегро фирмы и получивших за это право на временное проживание. Попытки властей ужесточить миграционную политику происходят на фоне заметного замедления темпов евроинтеграции Монтенегро, что делает ее планируемое вступление в ЕС в 2028 году малореальным.

Согласно предлагаемым изменениям, для продления ВНЖ директорам компаний и частным предпринимателям придется иметь в штате как минимум трех сотрудников, причем обязательно на полную ставку. При этом хотя бы один из этих работников должен быть гражданином Монтенегро.

Принятие таких поправок сильно усложнит положение десятков тысяч иностранцев, в первую очередь россиян, украинцев и турок, прибывших в последние годы в страну и открывших там свои фирмы. Согласно официальной статистике, в прошлом году в республике с населением чуть более 620 тыс. иностранцы были владельцами без малого 30 тыс. фирм, что демонстрирует заметный прирост по сравнению с 2023 годом, когда таких фирм было около 24 тыс.

По законам страны, открытие иностранцем фирмы, где он является даже единственным сотрудником, при исправной уплате налогов дает право на годичный ВНЖ и бесплатное медобслуживание. При обязательстве же нанимать минимум трех сотрудников расходы на содержание фирмы возрастут в разы, что сделает их существование невыгодным для их владельцев.