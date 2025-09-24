В Таиланде обвалилась дорога

Дорога обвалилась возле одной из крупнейших клиник Таиланда в Бангкоке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Всё произошло сегодня утром по местному времени в районе Дусит. Кусок асфальта просто ушёл под землю после того, как его размыло водой. В результате образовалась огромная яма глубиной более 50 метров. Сейчас существуют угрозы для устойчивости здания больницы Ваджира - одной из крупнейших в Таиланде.

Представляем вашему вниманию данное видео: